Feu de forêt en cours à Saint-Martin-le-Beau : le deuxième incendie en une semaine en Touraine

Un feu de forêt est en cours près de Saint-Martin-le-Beau, en Indre-et-Loire. Une vingtaine de gendarmes et 45 pompiers sont sur place ce samedi après-midi. C'est le deuxième feu de forêt en une semaine sur le département.

Au total, 150 pompiers du Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire et de la Sarthe ont été mobilisés sur un très gros feu de forêt aux frontières de la Touraine mardi 22 et mercredi 23 mars.(photo d'illustration)

Un incendie s'est déclaré dans la forêt d'Amboise. 45 pompiers et une vingtaine de gendarmes sont sur place ce samedi après-midi. Le vent de Nord-Est, qui souffle a environ 20 km/heure, dirige de feu vers la commune de Saint-Martin-le-Beau. Un hélicoptère de la gendarmerie survole la zone pour déterminer son ampleur.

La circulation est bloquée dans les deux sens sur la RD 83 puisqu'une partie de cette route traverse ce sous-bois.Le département a mis en place une déviation.Pour le moment, il n'y a aucun blessé et les habitants aux alentours n'ont pas été évacués.

Les feux se déclenchent plus rapidement en ce moment à cause du temps sec des derniers jours, le manque d'eau et des vents d'Est, indique le SDIS 37, qui, d'ailleurs, vient de relancer son message de prévention.

L'incendie ce samedi à Saint-Martin-le-Beau est le troisième en cinq jours : hier vendredi, un bois de 5 000 mètres carrés a pris feu sur la commune de Ligré, au sud de Chinon. Cinq véhicules et 10 sapeurs-pompiers étaient engagés. Le feu a été éteint vendredi soir. Il n'y a aucune victime, ni dégât matériel.

Mardi et mercredi, 150 pompiers dont une vingtaine d'Indre-et-Loire, ont été mobilisés cette fois dans le massif forestier de Bourgueil pour maîtriser un gros feu de forêt parti de la commune de La Breille-les-Pins, dans le Maine-et-Loire. 170 hectares de végétation sont partis en fumée, uniquement côté Maine-et-Loire.