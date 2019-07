Incendies de récoltes dans l'Eure : pourquoi les moissons n'étaient-elles pas interdites jeudi ?

Évreux, France

Après les dégats - 2 000 hectares brûlés, une vingtaine de pompiers légèrement blessés, une maison détruite - place aux questions. Voire à la polémique. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi hier, jeudi, alors que l'on savait que des records de chaleur allaient être battus, les moissons n'ont pas été interdites.

Dans l'Oise, le préfet a pris un arrêté pour les interdire, arrêté également dans le Nord à proximité des habitations. Mais aucun arrêté dans l'Eure. Nous avons joint la préfecture pour obtenir des explications.

La préfecture assume "une prise de risque"

"Dans l'Oise, les moissons étaient plus avancées, nous nous étions à une période plus critique de récolte des blés, donc il y avait un enjeu. _Une prise de risque a donc été faite_, mais la décision a été prise par le Préfet en connaissance de cause, c'est une décision raisonnée. Nous avions rencontré les organisations agricoles pour faire passer des messages de prévention. Et je rappelle qu'il n'y a pas eu de victimes", explique Jean-Marc Magda, le secrétaire général de la préfecture de l'Eure.

Un champ brûlé par le feu dans l'ouest de l'Eure © Radio France

Les autorités affirment avoir rencontré les organisations agricoles pour passer un message de prévention, mais visiblement insuffisant car la plupart des incendies ont été déclenchés lors des moissons. "La plupart des incendies se déclenchent lorsque des cailloux ou des silex sont pris dans les engins et ça provoque une étincelle", poursuit Jean-Marc Magda.

Interdire les moissons serait "excessif" pour la FNSEA

Du côté de la FNSEA 27, on estime que l'interdiction de moissonner serait "excessive". Damien Auclaire est vice-président du syndicat agricole et céréalier près d'Evreux. Il reconnaît que les agriculteurs se sont pressés pour les moissons cette semaine "Des orages étaient annoncés et la pluie aurait nui à la qualité du blé. Il y a des enjeux économiques, et ça me paraît impossible de prendre des arrêtés pour interdire les moissons. Et sur quels critères ? Le vent? La température?"

La FNSEA qui reconnait toutefois la nécessité d'intensifier les campagnes de prévention lors des prochaines moissons.