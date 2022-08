Incendies en Gironde : un convoi d'agriculteurs de Dordogne part aider les pompiers

Six agriculteurs sont partis ce vendredi matin de Dordogne pour apporter trois tracteurs et des tonnes à eau pour les pompiers qui luttent contre l'incendie en Gironde.

Ils ont pris la route ce vendredi matin à l'aube. Trois tracteurs agricoles tirant des citernes vides ont quitté le sud de la Dordogne vers cinq heures pour rejoindre la Gironde et alimenter les pompiers en eau. Mobilisés par la coopérative GRASSASSA, qui produit des granulés de bois à Saint-Sabine-Born, ils vont aider les pompiers sur l'incendie de Sainte-Magne.

180 km en tracteur

Sur le parking de la coopérative, les camions sont prêts à partir. Les chauffeurs n'ont pas hésité comme l'explique Mathieu Guérin, le président de la coopérative : "On s'est organisés pour arrêter les travaux de plaine, préparer du matériel et partir". Quentin Chevreux est l'un de ceux qui vont conduire les tracteurs sur 180 long kilomètres : "Mon frère est pompier. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice". Pour rejoindre les pompiers , ils devront rouler quatre heures au moins sous le cagnard, avec les tracteurs.

On est inquiets pour l'environnement. C'est du bon sens de s'unir et s'entraider

Sur place, avec leurs remorques, ils offriront aux pompiers une grosse capacité de stockage de l'eau, 54 mètres cube au moins pour tenter de protéger la forêt : "On est inquiets pour l'environnement, on veut tenter de libérer un peu les pompiers. C'est du bon sens de s'unir et s'entraider". Une nouvelle équipe va les rejoindre ce soir pour prendre le relais et approvisionner les secours en eau 24h sur 24. Les agriculteurs présents sur place pourraient rester toute une semaine, tant que ce sera nécessaire.

Ravitailler les camions des pompiers

Vincent Mercier est le responsable des ressources de la coopérative qui fait des granulés de bois. GRASSASSA a tout de suite répondu favorablement à la demande de la Défense des forêts contre les incendies en Aquitaine, qui a sollicité les agriculteurs : "On laisse une partie de notre personnel sous le commandement de la DFCI. Là-bas on leur donnera des ordres pour les amener aux points de pompage, ensuite ils pourront ravitailler les camions ou arroser les coupe-feu et prévenir des sautes".