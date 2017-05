Indre : 29 jeunes agriculteurs se sont installés l'an dernier

Le syndicat des Jeunes Agriculteurs de l'Indre a inauguré, symboliquement, l'exploitation d'une jeune agricultrice, à Chitray. Marie-Mélanie Thomas a lancé son activité de "veau sous la mère", l'année dernière. 29 autres jeunes agriculteurs se sont installés dans le département en 2016.

La crise agricole ne les a pas freiné ! 29 jeunes agriculteurs ont bénéficié d'aides l'année dernière pour s'installer dans l'Indre, d'après le syndicat des Jeunes Agriculteurs.

"Le veau sous la mère", une filière porteuse

Marie-Mélanie Thomas, 30 ans, s'est installée en avril 2016, au lieu dit Montcousinat sur la commune de Chitray. Elle a rejoint son conjoint pour lancer l'activité de "veau sous la mère". La jeune exploitante achète des veaux limousins, elle les élève au lait naturel et les fait têter au pis de ses 14 vaches laitières normandes. Elle revend ensuite ses veaux pour leur viande.

Depuis un an qu'elle s'est installée, tout va bien pour elle : "je n'ai pas vu l'année passée... après, c'est sûr, j'ai eu des problèmes de maladie dans mes veaux, le bâtiment n'est pas complètement fini d'être installé, mais pour l'instant, tout va bien. Pourvu que ça dure !"

INTERVIEW | "Il faut choisir une production approprié à sa région", Marie-Mélanie Thomas. Copier

La filière "veau sous la mère" représente un marché de niche, qui n'est pas saturé. Marie-Mélanie n'a pas eu peur de se lancer : "je sais que c'est un marché qui marche assez bien. Je ne me serai pas installée en lait par exemple. Le lait, en ce moment, on a peur ! Ils sont éleveurs comme nous, mais je les plains...".

Inauguration d'une jeune installée dans l'Indre. © Radio France - Justine DINCHER

29 installés aujourd'hui en 2016, 75 il y a quelques années

Mathieu Naudet, président des Jeunes Agriculteurs, explique qu'il y a effectivement des marchés porteurs : "le veau sous la mère est un bon exemple. On connaît le contexte agricole, en tout cas tel que les médias nous l'expliquent en disant que c'est un secteur sans avenir. Nous, on veut montrer qu'il y a du dynanisme, et que si on a envie de faire aboutir un projet, on peut y arriver".

29 jeunes agriculteurs se sont installés l'an dernier. Ils étaient encore, en moyenne, 75, il y a quelques années.