Indre : à Martizay, on espère une nouvelle médaille d'or au salon de l'agriculture pour le Pouligny-Saint-Pierre

La plus grande ferme de France ouverte ses portes ce samedi à Paris. Des fromages du Berry vont participer au concours général agricole. C'est le cas du Pouligny-Saint Pierre, une petite AOP, implantée à Martizay dans la Brenne. Rencontre avec un couple de producteur.

Le Pouligny-Saint-Pierre, on le surnomme "la Tour Eiffel du Berry", avec sa forme pyramidale, comme le présente Wilfried. Il vit à la ferme de Bray, à Martizay, dans l'Indre, avec Vanessa et leur enfant : "c'est une douceur ce fromage. Il est à part. C'est un grand fromage élancé. Sur un plateau, il se démarque par rapport à ça."

A la ferme de Bray, à Martizay. © Radio France - Victor Vasseur

Wilfried et Vanessa produisent du fromage depuis sept ans. Deux ans seulement après leur premier fromage, le couple remporte déjà une médaille d'or au salon de l'agriculture. : "C'est une grande reconnaissance. On est propulsé. On peut nous connaître hors du département. C'est fabuleux."

Wilfried et Vanessa, de la ferme de Bray. © Radio France - Victor Vasseur

8 producteurs fermiers

Dans la ferme, il y a 140 chèvres et 80 chevrettes. La salon à Paris, "c'est surtout pour se faire connaitre" ajoute Magalie : Le Pouligny, il est connu mais pas assez. Cela reste une petite AOP, avec 8 producteurs fermiers, sur 22 communes.

Stop, on arrête de se chamailler ! © Radio France - Victor Vasseur

12h05, l'heure du déjeuner. © Radio France - Victor Vasseur

Le couple nous l'assure, certains clients roulent près de 30 km pour venir ici Martizay et acheter leur fromage : "on fonctionne beaucoup en circuit court". Ils sont présents également sur les marchés de Mézières-en-Brenne, le jeudi, et de Châteauroux, le samedi.