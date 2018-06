Tendu, France

On connaissait le Speed Dating, le Job Dating, voilà le Farm Dating, un rendez-vous organisé le 22 septembre prochain à Châteauroux par la chambre d'agriculture de l'Indre. Les participants, qu'ils soient agriculteurs proches de la retraite cherchant à céder leur exploitation, ou bien jeunes cherchant à s'installer, auront sept minutes pour faire connaissance et voir si leurs objectifs peuvent être compatibles.

La transmission d'une exploitation agricole n'est pas chose facile, explique Nicolas Pailloux, élu à la chambre, en charge du dossier : « Les objectifs des uns et des autres en termes de type de production, de superficie d'exploitation et même de races d'animaux s'il s'agit d'élevages, peuvent ne pas être en adéquation ».

A soixante ans passés, Mary et Tim aspirent à prendre leur retraite © Radio France - Sarah Tuchscherer

260 hectares à vendre près d'Argenton

A Tendu, près d'Argenton-sur-Creuse, Tim et Mary Beedell, un couple d'Anglais arrivé en Berry il y a plus de vingt-cinq ans, cherche à céder leur exploitation depuis deux ans déjà. Ils occupent, en tant que locataires, une ferme comprenant 260 hectares de terres et un troupeau de 300 vaches limousines. Ils font aussi chambre d'hôtes et un peu de vente directe. « Il faut déjà un certain capital pour acquérir le matériel et les animaux. Il faut aussi que la personne soit prête à travailler beaucoup d'heures par jour et les week-ends », détaille Mary pour expliquer la difficulté de la transaction.

A la chambre d'agriculture de l'Indre, on estime qu'il faut quatre ou cinq années pour qu'un projet de transmission aboutisse. Le Farm Dating du mois de septembre doit aider à en accélérer certains. Pour participer, il faut s'inscrire avant le 10 septembre auprès de la chambre au 02.54.61.61.75.