Près de la moitié des élevages du département d'Indre-et-Loire sont menacés par l'Europe qui envisage de supprimer les aides aux zones agricoles défavorisées. La chambre d'agriculture parle de 80 à 90 communes qui ne seraient plus éligibles à ces indemnités.

Indre-et-Loire, France

La colère monte chez les éleveurs de Touraine. L'Europe envisage de supprimer des zones agricoles défavorisées. Avec à la clé en 2019, une baisse importante des aides européennes, ce qui suscite l'incompréhension des éleveurs qui croyaient le dossier réglé après un compromis obtenu fin décembre. Pour Henry Frémond, président de la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire, l'Europe est en train de condamner l'élevage en Touraine. Jusque là, 60% des communes dans le département étaient éligibles à ces aides, mais en 2019 ce ne serait plus le cas. _Cela représente 80 à 90 communes qui disparaîtraient des zones agricoles défavorisée_s. C'est tout le plateau de Ste-Maure-de-Touraine, mais aussi le nord-ouest du département notamment dans la Gâtine-tourangelle et le bassin de Savigné. Des territoires où il y aura beaucoup d'élevages de vaches allaitantes qui seront touchés par cette réforme.

C'est une perte de 7000 euros de perte, soit une année de revenus pour un éleveur

Selon Henry Frémond, la disparition des ces indemnités (Primes IHCN) équivaut à la perte de 7000 euros par an. Pour un élevage laitier de 50 vaches, c'est une année de revenus qui disparaît. On compte actuellement 750 élevages en Indre-et-Loire, mais 200 auraient disparu ces quinze dernières années. La disparition des aides concerne potentiellement 300 à 400 élevages, dit Henry Frémond, soit près de la moitié des élevages de Touraine. Il espère donc que la pression des élus (les parlementaires, le président du Conseil Départemental, le Président de Tours-Métropole viennent d'adresser un courrier au premier ministre) permettra de faire bouger les choses. " On a encore un mois devant nous pour forcer l'Etat à revenir en arrière".