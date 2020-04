Indre-et-Loire: 400 consommateurs déjà inscrits sur la boutique en Ligne "Mangez Touraine"

La Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire a ouvert mardi soir sa Boutique de vente en ligne de produits locaux pour le grand public. Elle s'appelle "Boutique-Mangez Touraine". En commandant sur la plate-forme, les producteurs vont pouvoir vous livrer à domicile chaque mardi et jeudi. Il y a des pommes, des poires, des asperges, des fromages, des œufs, et des volailles fraîches. Attention, pour une raison d'organisation, le service n'est disponible pour le moment que pour les habitants de la première couronne tourangelle, Saint Cyr-sur-Loire, Saint Pierre-des-Corps, Saint Avertin, Chambray-les-Tours, Joué-lès-Tours, et Tours. 400 personnes se sont inscrites le premier jour, mais la première commande réalisée l'a été pour 40 personnes, celles-ci seront livrées ce jeudi 9 avril.

Voici le lien: https://boutique.mangeztouraine.fr/

Lancée en 2020, à l'origine la plateforme "Mangez Touraine" a pour but de faciliter l'accès des professionnels de l'alimentation (hôpitaux, épiceries, grandes et moyennes surfaces, restaurants scolaires, collèges, lycées, associations) aux produits locaux des producteurs. Comment ça marche ? Les producteurs mettent en ligne les produits dont ils disposent selon la saison et les acheteurs passent commande via le catalogue de produits en ligne. Les commandes sont livrées par chaque producteur. Ce sont des producteurs d'Indre-et-Loire mais aussi des départements voisins du Centre Val-de-Loire.