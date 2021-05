Indre-et-Loire : avec 50% d'herbe en moins dans les prairies, la sécheresse commence à toucher les éleveurs

Même si la pluie a fait son retour en Touraine ces dernières heures, ces quelques millimètres d'eau ne seront pas suffisants pour endiguer la sécheresse qui menace de plus en plus. Dans les prairies, la quantité d'herbe a été divisée par deux, ce qui pose souci aux éleveurs pour nourrir le bétail.

Si les quelques pluies du weekend sont les bienvenues en Indre-et-Loire, ces quelques millimètres d'eau ne seront pas suffisants pour lutter contre la sécheresse qui commence à s'installer notamment dans les prairies.

Selon Météo France, il est tombé 31 mm entre la mi-février et la fin avril alors que la moyenne est de 120 à 130 mm.

50% d'herbe en moins dans les prairies

Ce déficit en eau commence à se faire sentir pour les éleveurs du département. La quantité d'herbe de printemps dans les prairies est divisée par deux, ce qui pose problème pour la nourriture des animaux . C'est le cas pour Florent Delculé qui élève des brebis à Nouans-les-Fontaines près de Montrésor : "S'il n'y a pas d'eau au mois de mai ce sera 1/3 du cheptel qui sera vendu. Sur 300 brebis ce sera 100 brebis de vendues pour leur viande et je donnerais le fourrage de l'an dernier car il reste un peu de stock. Je n'ai pas vu une sécheresse comme celle là depuis 10 ans, à l'époque j'avais vendu une partie de mes bêtes pour en racheter au mois de septembre".

Dans le Lochois aussi les prairies sont de plus en plus clairsemées. Grégoire Joubert élève avec son frère 70 vaches laitières à Perrusson : "Il nous reste un peu d'ensilage de maïs, un peu de foin pour nourrir les animaux, donc j'essaye de compléter avec çà. Du coup, les vaches ne sortent pas toute la journée à l'herbe en ce moment. Il ne faut pas qu'elles rasent trop les prairies parce qu'elles vont les dégrader et s'il pleut, l'herbe ne repoussera pas."

Heureusement que la saison de recharge des nappes phréatiques, de septembre à mars, avait été normale.