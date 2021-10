Indre-et-Loire : avec le passage à l'heure d'hiver, le risque de collision avec du gros gibier augmente

Le gros gibier se déplace principalement au lever du jour et à la tombée de la nuit pour se nourrir. Après le passage à l'heure d'hiver, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a le plus de voitures en circulation. Une cohabitation dangereuse en Indre-et-Loire, ou le gros gibier abonde.

Ca y est, la France est passée à l'heure d'hiver. Si vous ne l'avez pas fait samedi soir avant de vous coucher, n'oubliez pas de retarder votre montre d'une heure, ce dimanche matin. Hier, on évoquait le fait que les accidents de la route auxquels sont mélés les piétons et les cyclistes augmentent de 47% dans la semaine qui suit ce changement d'heure, à cause du manque de visibilité. Autre cause d'accident exacerbée par le passage à l'heure d'hiver : les collisions avec du grand gibier.

Stéphane Loyau dirige l'office de la biodiversité en Indre-et-Loire : "après le passage à l'heure d'hiver, le pic d'activité de la circulation routière tombe au moment où il y a des déplacements d'animaux, au lever du jour ou à la tombée de la nuit.

"il faut être vigilant sur les routes, principalement sur les massifs forestiers aux heures crépusculaires et aux heures de nuit, mais également dans des zones de plaine - Stéphane Loyau

"Aujourd'hui, les cerfs, chevreuils et sangliers sont présents sur la totalité du département d'Indre-et-Loire. Ces animaux sont donc susceptibles de traverser n'importe quel axe routier dans notre département. On est en période de chasse depuis septembre, mais en ce moment, il y a aussi beaucoup de personnes qui font de la cueillette de champignons dans les massifs forestiers. Cela aussi entraîne des dérangements des animaux et donc des déplacements".

La première mesure de prudence consiste à respecter les limitations de vitesse. Il faut également rester vigilant sur la présence d'animaux, souvent sur les bas côtés de route, parce qu'ils sont en recherche de la nourriture. Et que faire si un animal apparait à quelques mêtres de votre véhicule ? "Il n'y a jamais de bons réflexes" explique Stéphane Loyau "En tout état de cause, le fait de vouloir éviter l'animal risque d'être plus dangereux que de rentrer dedans. Ça, c'est une certitude".