Indre-et-Loire : Des étudiants en viticulture testent à Chinon un engin qui réduit la pénibilité de la taille de vigne

Indre-et-Loire, France

Comment réduire la pénibilité de la taille de la vigne? Le lycée viticole de Fondettes vient de se doter d'un engin qui va changer la vie des viticulteurs, qui passent jusqu'à 6 mois dans les vignes pour la taille. Le lycée teste sur son site de Chinon un "scooter des vignes", qui n'a rien d'un scooter. C'est un siège sur roues qui avance latéralement, sur lequel est assis le tailleur de vigne. De quoi réduire considérablement les maux de dos, de hanches et de genoux.

L'engin est motorisé, silencieux et avance sur une simple pression très légère du genou sur un câble

L'engin coûte 5000 euros. C'est un équipement assez rare en région Centre-Val de Loire, surtout utilisé en Bourgogne et dans le Champagne. Simon Rousseau est l'un des professeurs au lycée viticole à Chinon. "La taille de vigne est une opération répétitive et on en sort avec des douleurs" explique-t-il. Contre les douleurs du dos, des genoux ou des hanches, l'engin permet de mieux lutter contre la fatigue et la baisse de productivité au cours de la journée.

Mais il ne règle en rien le problème des TMS, les troubles musculo-squelettiques liés à l’utilisation du sécateur. Une problématique évoquée déjà au début des années 2000 dans un article publié sur Vitisphère. La taille de la vigne, c’est un même geste répété 20.000 à 25.000 fois sur un hectare, à raison de quatre à cinq coups de sécateur par pied. La taille de vigne engendre tendinite et troubles musculo-squelettiques. Une étude réalisée au début 2000 par l’Institut national de médecine agricole (INMA) basé à Tours indiquait déjà à l'époque que 28 % des troubles musculo-squelettiques seraient générés par les opérations de taille.