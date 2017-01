Indre-et-Loire : des pertes de revenus de 30 à 40% pour pour certaines exploitations agricoles en 2016

Selon l'INSEE, la perte de revenu moyen sur 2016 par rapport à 2015 pour les exploitants agricoles est de 26%. Dans notre département, la situation est encore plus délicate notamment pour les céréaliers et les producteurs de lait.

L'INSEE a donc évalué la perte des revenus des exploitations agricoles pour 2016. La baisse est de 26% par rapport à l'année précédente. Les filières les plus touchées, sont les céréales et le lait. En Touraine, les deux sont complémentaires avec des exploitations de polyculture. Une année céréalière très mauvaise, un prix du lait qui ne couvre même pas les charges, beaucoup d'exploitations ont une trésorerie dans le rouge et des exploitants qui se peuvent plus se verser le moindre salaire.

On recense 31 liquidations en cours au Tribunal de Grande Instance de Tours actuellement

En Indre-et-Loire, on parle plutôt d'une baisse de revenus de -30 ou - 40% sur cette année 2016. Depuis quelques années, le tribunal de grande instance de Tours enregistre toujours des liquidations d'exploitations. 31 sont en cours à ce jour, sans parler des exploitations autorisées à poursuivre leur activité mais en subissant un plan d'épurement des dettes. On compte 44 dossiers en ce moment au tribunal. Olivier Vrignault est éleveur à St Quentin-sur-Indrois entre Bléré et Loches. Pour le moment il tient le coup. "On a restructuré tous les emprunts sur plusieurs années de plus. On investit pas, et on est même pas sûr de passer l'année 2017 ou l'année 2018".

Aujourd'hui, c'est ma conjointe qui ramène le salaire au sein du foyer. On travaille pour rien. Demain, je ne sais pas si la filière sera capable de se relever

Il faut dire que la situation de certains agriculteurs est parfois inquiétante. Nicolas Boussicault est un jeune agriculteur. Il est installé à la Chapelle-Blanche, près de Ligueil. Selon cet éleveur, cette perte de revenu est une réalité depuis 2 ans maintenant. "C'est très compliqué. Il y a des mois je tire un salaire. D'autres mois, je tire rien du tout. Sur l'année je vais peut être ramener 300 ou 400 euros par mois, mais c'est même pas sûr".

Certains me conseillent d'arrêter, mais c'est pas si facile que ça. Moi je suis installé depuis 7 ans. J'ai des traites à payer. On est pris dans un engrenage

La filière agricole qui se mobilise notamment avec l'association Agri 37 qui se démène pour trouver des solutions.