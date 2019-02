Des producteurs d'Indre-et-Loire au Salon de l'Agriculture à Paris

Le Salon de l'Agriculture a lieu du samedi 23 février au 3 mars à Paris, et des tourangeaux y seront ! Du vin aux terrines en passant par la bière, les visiteurs pourront découvrir des spécialités d'Indre-et-Loire.

Indre-et-Loire, France

Le salon de l'Agriculture débute aujourd'hui à Paris et dure jusqu'au 3 mars, et des tourangeaux y seront ! Des éleveurs de tous les départements de la région Centre-Val-de-Loire sauf l'Indre-et-Loire vont à Paris. Mais des produits tourangeaux seront présents à l'espace boutique ou restauration pour faire découvrir aux visiteurs les spécialités tourangelles. Du vin aux terrines en passant par la bière, les produits locaux se paient une pub à Paris.

A première vue ce salon de l'Agriculture n'est pas une bonne affaire pour Philippe, producteur de terrine de porc roi rose. "Je vais mettre à disposition à peu près 300 terrines que je vais vendre sur un prix professionnel, donc vous divisez par deux le prix. Et là dessus je vais assumer le transport et payer 100 euros. _J'aurai une marge relativement ridicule_". Mais ce que Philippe recherche, ce sont les retombées pour son entreprise qui a tout juste 2 ans.

"Au niveau national ça peut interpeller sur ce qu'est le porc roi rose, la poire tapée, la pomme tapée, et se dire "ah bon ils font des truffes en Touraine ?""

Pub sur les productions de l'Indre-et-Loire

C'est donc un investissement pour s'attirer des clients... un pari qu'a déjà gagné Christelle avec ses bières tourangelles qui tient un stand au Salon depuis 10 ans. La productrice est franche, si elle y va "c'est niveau business et pour se faire connaître au niveau national et international. L'avantage c'est que pendant dix jours tout est réuni : public et professionnels".

C'est aussi se faire connaître sur le marché parisien et avec ses collègues pour asseoir une réputation, faire connaître son nom, ses produits, pour que la demande soit là. Ça fait de la pub, ça booste les ventes. Maintenant on a de la demande, les gens nous réclament, nous recherchent sur Paris.

Christelle fait actuellement des travaux pour pouvoir fournir le marché parisien. Elle ajoute qu'il y a "aussi des clients du département ou de la région que j'ai fait au salon de l'agriculture de Paris. C'est ça qui est assez marrant. Ce sont des associations, des boutiques, des restaurants..."

Il y a trois ans, les bières tourangelles "turones" ont remporté une médaille. "Donc c'est sûr que vous allez faire 40% de vente en plus sur le produit donné" raconte Christelle.

Mais s'offrir un espace au Salon de l'Agriculture n'est pas accessible à tout le monde. Malgré une aide de la région à hauteur de 30%, les 9m2 coûtent environ 3500 euros. Cette année, les aides de la région Centre-Val-de-Loire pour tous les éleveurs et producteurs de la région au Salon de l'Agriculture représentent 20 000 euros de budget.

Jeudi, c'est la journée spéciale Touraine à l'espace de la Région Centre-Val-de-Loire au Hall 3. Une occasion pour les visiteurs de découvrir, le Sainte Maure de Touraine, le lait Délices de Touraine, la viande, la charcuterie ou encore l'Agneau de Touraine mais aussi la Truffe et le Safran de Touraine. Les producteurs seront également présents et proposeront des dégustations.