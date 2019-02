Indre-et-Loire : deux réunions d'information pour devenir salarié agricole

L'agriculture manque de salariés d'élevage, notamment pour travailler dans le secteur caprin et laitier. La chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire organise deux réunions d'information sur la formation spécifique à ce métier les 1er et 7 mars prochain.

Indre-et-Loire, France

La chambre d’agriculture d'Indre-et-Loire organise vendredi 1er mars, et le jeudi 7 mars, deux réunions d'information pour les candidats aux métiers de salarié agricole, notamment salarié d'élevage. Le secteur laitier et caprin manque cruellement de main d’œuvre. Ces deux réunions permettent d'en savoir plus sur la formation « Cap main d’oeuvre : devenir salarié en élevage caprin et bovin lait ». D’une durée de 28 jours, cette formation comprend une partie théorique avec des professionnels (laiterie de Verneuil, Fondettes, Cuma, CA37, TCEL…) et un stage de 2 semaines chez un éleveur du 20 mai au 5 juin. Elle se déroulera du lundi 15 avril au mardi 18 juin 2019.

Deux journées d’informations et de recrutement sont programmées :

- Le 1er mars à la laiterie de Verneuil/Indre à 9h30

- Le 7 mars à la chambre d'agriculture 37 à Chambray-les-Tours à 9h30

Pour tous renseignements, contactez la chambre d’agriculture au 02.47.48.37.71