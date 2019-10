Indre-et-Loire : élan de solidarité pour des viticulteurs de Montlouis-sur-Loire victimes d'un incendie

Indre-et-Loire, France

Un couple de vignerons de Montlouis-sur-Loire a perdu son outil de travail le samedi 28 septembre. Le hangar est parti en fumée, sans doute à la suite d'un court-circuit dans une machine agricole. Dominique et Philippe Ivancic ont perdu 8.000 bouteilles, une cuve, un engin agricole, l'étiqueteuse, entre autres... Finalement, tout le matériel nécessaire en sortie de vendanges. Le préjudice se compte en dizaines de milliers d'euros. Face à leur détresse, les viticulteurs du secteur se sont mobilisés.

Les dégâts dans le hangar du domaine de La Croix-Melier à Montlouis-sur-Loire sont considérables © Radio France - Xavier Louvel

Le hangar de Philippe et Dominique Ivancic est totalement détruit, noirci. La charpente métallique a fondu, des milliers de bouteilles sont encore là. Elles ont explosé sous la chaleur qui a atteint mille degrés pendant l'incendie. Et pourtant, le vin récolté ces derniers jours a pu être sauvé. Les pompiers ont arrosé les cuves de la récolte en cours, sur les indications du chef de culture. Leur voisin, François Chidaine, a récupéré les caisses de raisins dès le samedi et les a pressés. Et ça ne s'arrête pas là. "Tous les vignerons sont venus à la maison un par un" dit Philippe Ivancic. "Ils avaient des listes, l'un disant moi j'ai une cave, moi j'ai des caisses, moi une étiqueteuse..."

Une solidarité qui est vraiment exceptionnelle. Philippe Ivancic, le propriétaire du domaine de La Croix-Melier

Une cagnotte en ligne sur internet a par ailleurs été ouverte par un autre voisin. Autant de marques de soutien qui touchent beaucoup les époux Ivancic. "Nous sommes arrivés ici à Montlouis-sur-Loire il y a trois ans par hasard. Mais aujourd'hui je n'ai plus envie de croire au hasard, parce qu'on a vécu un grand moment émotionnel et humain avec ces gens qu'on connait à peine". Les propriétaires du domaine de La Croix-Melier, à Montlouis espèrent cette année produire près de 30.000 bouteilles, comme prévu. Une cuvée qui restera "extraordinaire" disent les époux Ivancic.