Indre-et-Loire : huit exploitations agricoles ouvrent leurs portes au public ce week-end

Huit exploitations agricoles d'Indre-et-Loire ouvrent leurs portes au public, samedi et dimanche, dans le cadre du "Salon à la ferme". Une opération organisée par la Confédération paysanne, pour remplacer le Salon de l'agriculture, annulé cette année.

Et si vous passiez le week-end à la ferme ? Huit exploitations agricoles d'Indre-et-Loire ouvrent leurs portes au public, samedi et dimanche. Des portes-ouvertes baptisées "le Salon à la ferme", organisées dans toute la France par la Confédération paysanne, à défaut de pouvoir se rendre au Salon de l'agriculture, à Paris, annulé cette année à cause de la crise sanitaire.

"Notre objectif à travers cette opération, vous permettre de rencontrer des paysan.ne.s sur leur lieu d'activité, échanger avec eux sur leurs problématiques actuelles, l'agriculture paysanne, les défis que nous devons relever ensemble dans les années à venir", explique le syndicat agricole dans son communiqué, qui précise que les mesures sanitaires seront respectées.

Huit exploitations participent à l'opération en Touraine :