Indre-et-Loire : ils sont de plus en plus à se reconvertir dans l'agriculture

"J'ai fait des études de droit, mais je me suis rendue compte au final que ça n'était pas fait pour moi", sourit Mathilde, 24 ans, entre deux conversations au Forum Installation et Transmission, organisé par la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, à Chambray-lès-Tours, ce vendredi. Ils sont de plus en plus nombreux à être dans ce cas depuis la pandémie de Covid-19.

ⓘ Publicité

"Souvent d'anciens cadres"

Si Mathilde espère reprendre l'exploitation céréalière de son père, dans le Lochois, beaucoup d'autres jeunes en reconversion n'ont aucun parent dans le milieu agricole. "Ce sont souvent des personnes qui ont une carrière de cadre dans des entreprises et qui ont déjà un apport financier important qui permet de conforter leur projet, explique Cédric Raguin, responsable "installation" à la Chambre d'agriculture, mais ils ont aussi, des fois, besoin d'être accompagnés pour se rendre compte de la réalité du métier d'agriculteur."

Pour Jackie, future maraichère, il s'agit plutôt, ici, de recueillir des informations pratiques auprès des banquiers, des assureurs, des conseillers, des services de l'État. "Quand on n'est pas dans l'agriculture de base, il y a beaucoup de choses inconnues, affirme-t-elle. Il s'agit d'anticiper un peu pour le futur projet." Avec un associé, elle va se lancer dans du maraîchage bio sur 1,2 hectare.

loading

"Ces nouveaux agriculteurs se lancent en maraîchage, en viticulture, beaucoup en élevage caprin, poursuit Cédric Raguin, ce sont aussi des projets atypiques comme de l'herbe aromatique, des choses comme cela, mais aujourd'hui, il faut de tout pour faire un monde, l'important c'est que l'agriculteur qui s'installe vive de son métier."

Anticiper la transmission de son exploitation

"On s'aperçoit qu'il est grand temps de prévoir car on ne sait pas si nos enfants reprendront, assure Françoise, qui va prochainement céder son exploitation céréalière et son élevage de lapins à La-Chapelle-Blanche-Saint-Martin. "Dans le milieu agricole, on perd beaucoup de structures d'élevage car il n'y a pas de repreneur, notamment à cause des contraintes", ajoute son mari Denis, co-gérant. "Et les attentes sociétales évoluent", complète l'agricultrice.

Françoise et Daniel, exploitants agricoles dans le Lochois. © Radio France - Paul Sertillanges

Malgré les nombreux jeunes qui souhaitent se reconvertir, le nombre d'exploitations agricoles ne cesse de diminuer : -25% en Indre-et-Loire entre 2010 et 2020. Celles qui ne sont pas reprises sont rachetées et fusionnées avec d'autres.

"Il y a des fermes qui ont besoin de s'agrandir pour faire face aux normes et à l'inflation, analyse le responsable "installation" à la Chambre d'agriculture, mais il y a aussi, parfois, des agrandissements qui pourraient être jugés excessifs. Pour éviter cela, il faut que les cédants anticipent cinq, six, sept ou huit ans à l'avance. C'est aussi une volonté du futur retraité d'installer un jeune, ça n'est pas aussi simple que de céder à l'agrandissement, car moins rémunérateur."