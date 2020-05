Indre-et-Loire : l'abattoir de Bourgueil a perdu 25% de son activité à cause de l'épidémie de coornavirus

L’abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais est au cœur de l’actualité depuis ce week-end, avec la découverte de 34 cas de Covid-19 sur 400 salariés. Un nouvel abattoir touché par l’épidémie, comme tant d’autres dans le monde, trois rien qu’en France (Côte d’Armor, Vendée et désormais près d’Orléans). Faut-il s’inquiéter pour le seul abattoir d’Indre-et-Loire, celui de Bourgueil-Restigné?

400 salariés à Fleury-les-Aubrais, 6 à Bourgueil

“Nous ne pouvons pas nous comparer à l’abattoir Tradival près d’Orléans” disent les responsables de l’abattoir de Bourgueil. "Ils ont 400 salariés, nous en avons six, hors administratifs. Ils gèrent 30 à 40 bovins à l’heure, nous sommes à 3 ou 4". Pour autant, comme dans les autres abattoirs, il y a quelques points sensibles. Certains postes de travail ne permettent pas une distance d’un mètre entre deux salariés. C'est sans doute l'une des explications dans les épidémies dans des abattoirs. L'autre élément possible, c'est l'activité même d'abattage qui n'a jamais cessé, même pendant le confinement.

Comme nous sommes peu nombreux, nous avons sans doute un peu moins de risque que dans les très gros abattoirs. Yann Prouteau, directeur de l'abattoir de Bourgueil

A l'abattoir de Bourgueil, il y a aussi les vestiaires qui posent problème. Des horaires ont été aménagés, des heures décalées, pour avoir un nombre de personnes limitées sur le site. Les masques, les gels hydroalcooliques sont de rigueur au travail. Les éleveurs et les professionnels ne rentrent plus sur l’abattoir. Et lors des livraisons, les salariés de l’abattoir de Bourgueil sont invités à rester loin des bouchers et des responsables de grands-magasins pour limiter les risques. Aucun droit de retrait n'a été demandé par un salarié, même au plus fort de la crise sanitaire. L'activité a été en baisse depuis plus de deux mois maintenant, environ 25% de baisse d'activité, liée essentiellement à la baisse des commandes de la restauration collective.