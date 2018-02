Joli coup pour le jeune agriculteur YouTuber de Saint-Senoch en Indre-et-Loire : David Forge a demandé via sa chaîne agricole sur YouTube une interview au Président de la République et l'Elysée a dit oui !

Indre-et-Loire, France

David Forge est installé depuis 2014 sur sa ferme et il a également créé une chaîne agricole sur YouTube où il propose régulièrement à ses plus de 30 000 abonnés des vidéos sur son métier, son matériel et donc cette fois, l'interview du Président Macron.

Il aurait aimé suivre le Président pendant toute une journée, mais il n'a eu droit qu'à 15 minutes, David Forge était venu avec toute une liste de thèmes à aborder avec le Président et Emmanuel Macron en bon communicant a saisi l'occasion d'envoyer un message d'espoir aux agriculteurs.

Pour l'agriculteur YouTuber, Le président de la République est forcément le mieux placé pour répondre aux attentes des professionnels du monde agricole

Emmanuel Macron s'est montré rassurant et encourageant et a promis de suivre la vie à la ferme à Saint-Senoch.

Pour autant, David Forge ne veut pas être un porte-parole, mais il reconnait qu'à travers la montée en puissance de sa chaîne agricole sur YouTube et avec ses plus de 30 000 abonnées et les dizaines de milliers de vues de ses films, il a sûrement posé à Emmanuel Macron les questions que se posent d'autres agriculteurs.