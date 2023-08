Indre-et-Loire : "l'idéal c'est zéro pluie d'ici la fin des vendanges" explique un viticulteur

Une bonne quantité de pluie au mois de juillet, le soleil et la chaleur qui reviennent en août, c'est l'idéal pour le vignoble Tourangeau (mis à part certains vignerons de l'Ouest du département touchés notamment par le mildiou en plus ou moins grande quantité). Le millésime 2023 s'annonce de qualité comme celui de 2022 explique François Chidaine qui exploite 23 hectares à Montlouis-sur-Loire : "Nous n'avons n'a pas énormément de raisins mais ils sont très gros, ils ont profité de la pluie, ils ont gonflé. Il faut que cela s'arrête, que le soleil arrive et finisse d'accompagner les raisins jusqu'à la maturité. Les raisins sont pour le moment très fermes, encore verts, je pense que d'ici huit jours les peaux vont se détendre et devenir translucides, c'est le début de la véraison. L'idéal c'est zéro pluie d'ici la fin des vendanges. Pour les Chenins ce sera entre le 15 et le 20 septembre je pense, mais nous avons pris un peu de retard car le mois de juillet n'a pas été très ensoleillé".

ⓘ Publicité

La pluie de juillet a aussi fait des malheureux

Les vignerons les plus malheureux sont ceux qui n'ont pas eu le temps de traiter leurs vignes afin d'éviter les maladies comme le mildiou. Sur plusieurs parcelles situées à l'Ouest de l'Indre-et-Loire (AOC Chinon, Bourgueil notamment) ce champignon est venu gâcher la fête alors que le millésime s'annonce, là aussi, de qualité. La faute notamment aux propriétaires de vignes laissées à l'abandon selon Philippe Boucard vigneron sur l'appellation Bourgueil : "le facteur déterminant c'est les vignes à l'abandon qui sont des réservoirs parce que le mildiou se transporte par le vent autour du lieu où il est implanté. J'attends beaucoup de l'Etat de sortir une loi qui oblige, lorsque la vigne n'est pas cultivée, de l'arracher. C'est comme si vous mangiez au restaurant à côté de quelqu'un qui a le Covid, il y a des chances pour que vous l'attrapiez".