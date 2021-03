Indre-et-Loire : l'incompréhension de la FNSEA après l'invalidation de la charte d'épandages des pesticides

C'est une victoire pour les ONG et une lourde défaite pour les exploitants d'Indre-et-Loire. Le Conseil constitutionnel a invalidé ce vendredi 19 mars, les chartes de bon voisinage sur l'épandage des pesticides, mises en place à l'échelle de nombreux départements.

Depuis l'an dernier, la loi impose le respect des zones de non-traitement aux abords des habitations, de 5 m pour les cultures basses et 10 m pour les cultures hautes ( vergers). Ces chartes permettaient de réduire ces distances de 3 à 5 mètres. Elles avaient été mises en place à l'initiative de la FNSEA, le premier syndicat agricole. "C'est une surprise car on ne s'attendait pas à cette décision. Cela réduit notre vision de vivre et de travailler avec les concitoyens", déplore Sébastien Prouteau, le président de la FNSEA 37.

"C'est un impact énorme pour les agriculteurs, qui vient se cumuler avec d'autres directives et d'autres réglementations. Et c'est encore une fois plusieurs centaines, des milliers d'hectares qui vont être réduits à la non production", ajoute-t-il.

Le Conseil assure que ces charges sont "contraires à la Constitution". La décision s'applique immédiatement à toutes les procédures engagées contre les quelque 80 chartes d'engagement existantes en France.