Indre-et-Loire : l'ouverture du salon de l'agriculture ne doit pas faire oublier les difficultés des paysans

Le 58e salon de l'agriculture à Paris ouvre ses portes ce samedi au parc des expositions de la porte de Versailles. Un salon qui n'avait pu se tenir l'an passé en raison de la crise sanitaire. L'occasion de se pencher en quelques chiffres sur ce que représente l'agriculture en Indre-et-Loire.

Le nombre d'exploitations est toujours en baisse

Selon le dernier recensement agricole l'Indre-et-Loire a perdu un quart de ses exploitations en 10 ans. Notre département compte un peu plus de 3.600 exploitations, sur cette période elles se sont agrandies d'un tiers en moyenne. C'est l'élevage qui a diminué le plus, principalement celui des vaches laitières. 55 élevages de moins en Indre-et-Loire en l'espace de cinq ans selon la chambre d'agriculture qui explique qu'un élevage de vaches laitières demande plus de travail qu'un élevage de vaches allaitantes (pour la viande).

Même si la surface agricole utilisée diminue un peu en Indre-et-Loire, elle représente la moitié de la superficie totale du département, des terres agricoles consacrées majoritairement à la production de céréales, de protéagineux et d'oléagineux. En 10 ans, la culture bio a été multipliée par quatre dans le département.

L'agriculture reste un pourvoyeur d'emplois

Si en Indre-et-Loire l'agriculture fait vivre environ 11.600 personnes, en 10 ans le nombre d'emplois accuse une baisse selon ce même recensement agricole. La perte s'élève tout de même à 1.500 par rapport à 2010.

France Bleu Touraine vous emmène dans une exploitation du nord-Touraine. Direction Bueil-en-Touraine à la rencontre d'un couple d'éleveurs de vaches laitières. Aurélie et Anthony Rocheron sont âgés de 40 ans.