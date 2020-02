Les arboriculteurs et les viticulteurs en Touraine sont inquiets, la douceur des températures n'est pas bon signe pour les arbres fruitiers et la vigne. C'est le signe d'un débourrement, c'est-à-dire d'une éclosion des bourgeons précoce, avec derrière la menace des gelées d'avril.

Indre-et-Loire : la douceur de l'hiver pourrait avancer la floraison des arbres fruitiers et de la vigne

Le débourrement de la vigne en avance à cause de la douceur de la météo?

Indre-et-Loire, France

Si vous avez la chance de posséder un jardin et des arbres, vous avez certainement remarqué que des petites feuilles vertes poussent déjà sur les bourgeons des cerisiers, des pruniers, et d'autres arbres fruitiers de nos régions. C'est la douceur de la météo qui est la cause de ce début de fleurissement précoce. Chez les professionnels, certains arboriculteurs craignent que le débourrement, c'est-à-dire le moment où les bourgeons éclosent à la sortie de l'hiver, soit très en avance. Si le phénomène n'est pas nouveau depuis le réchauffement climatique, il inquiète toujours car les bourgeons vont être exposés aux gels d'avril.

Dans les vignes, là aussi la douceur des températures inquiète les viticulteurs qui craignent de voir le débourrement des bourgeons (l'éclosion des bourgeons) arriver trop tôt dans la saison. On parle du 15 mars ce qui serait problématique puisque les fleurs seraient exposées au gel d'avril.

Il y a aussi des viticulteurs moins inquiets et plus optimistes comme Philippine Delachaux, co-présidente de l'appellation Bourgueil, et propriétaire de 22 hectares d'appellation.