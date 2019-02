Agriculture : 3 départs en retraite sur 4 ne sont pas remplacés en Touraine

L'Indre-et-Loire a perdu 16 000 agriculteurs depuis 1970, faute de jeunes prêts à reprendre les exploitations. Un chiffre d'autant plus impressionnant que la Touraine reste une région agricole : la moitié du département est consacré à l'agriculture.

Indre-et-Loire, France

Ce jeudi 28 février, les producteurs et vignerons se déplacent au Salon de l'Agriculture pour représenter la Touraine. L'Indre-et-Loire est et reste un département agricole. Seulement, il accuse un cruel manque d'agriculteurs. En 1970, ils étaient 20 000 exploitants, contre 4000 en 2019.

" La moitié de la superficie du département est dédiée à l'agriculture. Soit 300 000 hectares " Philippe Guilbert, spécialiste des questions agricoles

L'une des raisons de cette baisse se porte sur le manque de jeunes pour reprendre les exploitations. Pour quatre départs en retraite, on ne constate qu'une seule installation. Pourtant " la moitié de la superficie de l'Indre-et-Loire est dédiée à l'agriculture. Sur les 600 000 hectares qui composent le département, 300 000 hectares sont dédiés à l'agriculture ", indique Philippe Guilbert, journaliste du magazine spécialisé "Terre de Touraine"

Parmi, ces terres agricoles, un peu moins de la moitié sont consacrées à la production de blé et de céréales. Cela équivaut à 120.000 hectares. Les secteurs qui se détachent et qui sont porteurs restent l'arboriculture et la viticulture. Sans oublier la production laitière. " L'Indre-et-Loire est le 1er département de la région, en termes de production avec 700 000 litres de lait produits chaque année ", remarque Philippe Guilbert. Parmi les 860 producteurs du Centre-Val de Loire, un tiers vient de Touraine, soit 250.