Indre-et-Loire : l'ouverture de la pêche aux brochets avancée au samedi 27 avril

Indre-et-Loire, France

La pêche aux brochets est avancée de quelques jours en Touraine. Initialement prévue le 1er Mai, comme à l'accoutumée, elle est finalement avancée au samedi 27 avril. La Fédération de pêche d'Indre-et-Loire précise qu'à la demande de la Fédération Nationale, et pour simplifier l’organisation des pêcheurs, l’ouverture du brochet coïncidera désormais avec un début de week-end. En outre, ce poisson fait désormais l’objet d’une réglementation harmonisée dans tous les cours d’eau et plans d’eau, qu’ils soient peuplés principalement de salmonidés (1ère catégorie) ou non (2ème catégorie).

La pêche au Brochet, ce qui change - FNPF

La Fédération de Pêche d'Indre-et-Loire, qui regrette que cette modification soit annoncée au dernier moment, précise par ailleurs que ce décret ne prend pas en compte les situations locales et les protections spécifiques. Il ne s’applique pas au sandre et au black bass dont l’ouverture reste fixée par arrêté préfectoral au 1er mai.