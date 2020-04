Indre-et-Loire: les consommateurs se ruent sur les produits locaux de la Ruche qui dit Oui

La Ruche qui dit Oui, cette communauté d'achats directs aux producteurs locaux, voit ses commandes par Internet multipliées par 5 en Indre-et-Loire. Le phénomène est d'ailleurs partout en France et dans la région. En Touraine, il y a 15 Ruches ouvertes, ce sont en fait des points de retrait des produits, légumes, fruits, viandes, etc, à Tours, Ballan-Miré, Joué-lès-Tours, Saint Cyr-sur-Loire, Fondettes, Luynes, ou encore Rochecorbon.

Ce succès provoqué par la crise liée au confinement contre le Covid-19 offre un marché énorme aux producteurs locaux mais c'est aussi un véritable casse-tête pour les patrons des Ruches qui tentent de répondre tant bien que mal aux commandes.

Le nombre de commandes, c'est un peu la folie

Agnès Guestin tient une Ruche à Saint Cyr-sur-Loire, elle est aussi l'une des responsables nationale du réseau de la Ruche qui dit Oui

Nous sommes d'habitude à 20 distributions par semaine en Indre-et-Loire, en ce moment c'est 90 en moyenne, et la Ruche de Saint Cyr-sur-Loire a atteint 170 commandes jeudi soir. C'est un peu la folie! On manque cruellement de bénévoles pour faire les commandes -Agnès Guestin

On ne peut pas inventer des poules, des cochons et des œufs plus qu'il n'y en a

Audrey Cottin tient les points Relais de Ballan-Miré, Joué et Tours-avenue de Grammont. Elle a multiplié ses commandes par trois

Certains producteurs croulent sous le travail. On ne peut pas inventer des poules, des cochons, et des œufs plus qu'il n'y en a. Les équipes sont surmenées, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On ne peut pas refuser les ventes mais elles se clôturent plus tôt que d'habitude -Audrey Cottin

Les responsables locaux et nationaux de La Ruche qui dit Oui espèrent que ce succès dû à la crise va être une prise de conscience des consommateurs et que les nouveaux venus resteront des clients une fois le confinement terminé. A noter que certaines Ruches ont suspendu leurs ventes à cause du Covid-19 parce que des gérants souhaitaient limiter les risques de contacts. C'est le cas de La Ruche de Saint Avertin.

Le lien du site: https://laruchequiditoui.fr/fr