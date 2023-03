Indre-et-Loire : le changement climatique au cœur du congrès des vignerons indépendants

Presque 300 vignerons indépendants ont fait le déplacement à Amboise pour leur congrès annuel, ce mardi 28 mars. Le thème de cette année était "l'agroécologie et la puissance des sols".

Un thème qui n'est pas choisi au hasard. Il correspond à la problématique de la région dans laquelle il se déroule. Les sols des vignes d'Indre-et-Loire ont été ces dernières années touchés par le gel, et depuis peu par la sécheresse.

Ce mardi après-midi, un petit groupe du congrès se sont rendus chez Damien Moyer, vigneron à Montlouis-sur-Loire depuis huit générations. Lui a choisi de travailler en agriculture biologique. Les aléas climatiques des dernières années l'ont aussi touché, "moi, j'ai des vieilles vignes qui sont centenaires. Elles ont résisté à la sécheresse, mais même elles ont subi du stress hydrique alors qu'habituellement elles passent à travers, avec beaucoup de facilité. En comparaison, même en 2003, elles n'avaient pas souffert alors que là, sur 2022, elles ont été dans la difficulté à la fin." Mais la réflexion du congrès autour des questions du changement climatique ont aussi leur point positif, "par la force des choses, ça nous oblige à réfléchir et à réfléchir plus vite, à se torturer les neurones pour trouver des solutions rapides."

"Tous les ans on refait la copie pour répondre à tous ces défis"

A Montlouis-sur-Loire aussi, Anthony Rassin est vigneron indépendant depuis 2016. Depuis 2019, il travaille en bio et biodynamie. Pour que sa terre encaisse mieux les changements climatiques. "La question sécheresse est nouvelle mais réelle. Ça change complètement depuis que j'ai commencé. Tous les ans on refait la copie pour répondre à tous ces défis."

Ce congrès doit apporter des réponses concrètes pour les vignerons indépendants, impactés directement par le dérèglement climatique. Jean-Marie Fabre est le président des vignerons indépendants de France, "cette adaptation est nécessaire. Oui, elle sera peut être coûteuse. Mais ne pas s'en préoccuper aujourd'hui, c'est amputer une partie de notre avenir. Et c'est certainement oublier que par le changement climatique, on va dégrader la biodiversité, on va dégrader nos territoires et donc la qualité de nos vins."

Les vignerons tourangeaux qui ont en tête la sècheresse et le gel. D'ailleurs le congrès à été avancé de quelques semaines justement avant la période redoutée du mois d'avril.