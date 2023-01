Indre-et-Loire : le gros gibier a détruit la surface de 1.500 terrains de football sur les récoltes 2022

Les cervidés et les sangliers ont détruit plus de 1.000 hectares de cultures en Indre-et-Loire, sur les récoltes 2022

Le gros gibier a détruit l'équivalent de la surface de 1.500 terrains de football, sur les récoltes 2022, en Indre-et-Loire.

Plus de 1.080 hectares de cultures ont été écrasés. Pour la première fois, le montant des dégâts atteint deux millions d'euros.

C'est 600.000 euros de plus que l'année précédente et c'est principalement à cause de la guerre en Ukraine qui a fait s'envoler le cours des céréales. C'est l'Etat qui va payer ce surcoût, dans le cadre du plan de résilience Castex. La fédération de chasse d'Indre-et-Loire, elle, va débourser 1,4 million d'euros, comme en 2022, mais son président s'inquiète tout de même pour l'avenir puisqu'on ne sait pas si ce plan sera reconduit, alors que le prix des céréales ne baisse pas.

Alain Belloy souligne par ailleurs que le gros gibier détruit toujours autant de récoltes, d'une année sur l'autre : "le volume de dégats lié aux sangliers a plutôt commencé à régresser, même si il est stabilisé trop haut. En revanche, les dégâts de cervidés, eux, ont continué à augmenter. Donc le total des surfaces touchées reste le même depuis quatre ou cinq ans".

Ce sont justement des cerfs et des biches qui causent depuis quelques années d'énormes dégâts dans l'exploitation céréalière de Pierre Flaman, à Genillé. Pour 2022, sa facture s'élève au moins à 30.000 euros. "On a des parcelles qui sont touchées à plus de 35% par des dégâts de gibier. On a parfois un troupeau d'une cinquantaine de bêtes qui passe dans nos champs" précise l'agriculteur*. "Un cervidé, ça pèse deux à trois cents kilos donc après son passage, vous avez tout une partie de la récolte qui est couchée au sol et ça nous pose de gros problèmes pour ressemer derrière et retravailler le sol*".

Le président de la Fédération de chasse souligne que la plupart des agriculteurs ne déclarent que les très gros dégats. "Si tous les agriculteurs déclaraient tous les dégâts qu'ils subissents sur leurs exploitations, la facture serait beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est" reconnait Alain Belloy. "A 90%, je remercie le monde agricole de sa bienveillance et de son écoute. Les agriculteurs savent aussi que ça fait partie de la nature et qu'il y a une part qu'on doit accepter".