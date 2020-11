Indre-et-Loire : le Touraine Primeur arrive ce jeudi chez les cavistes et les commerces alimentaires

Le coronavirus n'aura pas la peau du Touraine Primeur. Par vents et marées, chaque année ce vin issus des vendanges de l'année et élevé trois mois en cave, maintient la tradition et trouve sa clientèle. A Tours, des mordus viennent de célébrer sa sortie à la Vinothèque, rue Michelet.