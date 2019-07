Indre-et-Loire : Le vigneron Sébastien David perd son combat judiciaire contre l'Etat

Epilogue dans le conflit entre le vigneron de Bourgueil Sébastien David et la préfète d'Indre-et-Loire. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté jeudi 4 juillet la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant la destruction de 2.000 bouteilles d'une cuvée de 2016.

Indre-et-Loire, France

Après des mois de bataille judiciaire, Sébastien David a décidé de jeter l'éponge. Le vigneron de Bourgueil a été débouté jeudi 4 juillet par le tribunal administratif d'Orléans. Il contestait l'arrêté préfectoral du 11 avril de destruction d'une cuvée de 2.078 bouteilles jugées non conformes. Le vin a "une teneur en acidité volatile au-dessus de la norme" avait notifié la DGCCRF. Sébastien David a décidé de ne pas aller plus loin dans son combat judiciaire. La préfète d'Indre-et-Loire a précisé via son compte twitter que sa cuvée "pourra être vendue en distillerie, vinaigrerie ou pour un usage industriel".

Corinne Orzechowski écrit par ailleurs qu'elle va évoquer "avec M. David la possibilité de "proposer" cette production à des clients dûment informés des caractéristiques du vin, pour soutenir des associations locales d'utilité publique, à vocation sociale ou environnementale".