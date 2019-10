Indre-et-Loire : les agriculteurs se mobilisent pour dire non à leur stigmatisation permanente

Indre-et-Loire, France

"France, veux-tu encore de tes paysans?" C'est derrière ce slogan que les Jeunes Agriculteurs et la FNSEA se mobilisent aujourd'hui en Région Centre-Val-de-Loire. Les syndicats agricoles dénoncent la stigmatisation incessante des agriculteurs, malgré tous les efforts des agriculteurs depuis de nombreuses années vers des pratiques de plus en plus vertueuses.

Cette action vise aussi a dénoncer les accords commerciaux internationaux avec le Canada et les pays d'Amérique-du-Sud. Pour exprimer cette colère, plusieurs actions sont prévues ce mardi en France, et notamment en Région Centre. Des barrages filtrants ont été organisés à Bourges de 7h à 9h, à Chartres, l'action se déroule de 10h à 14h. Dans le Loir-et-Cher, des distributions de pommes, pommes de terre, et des barrages filtrants sont organisés à Blois, Muides-sur-Loire, et Chaumont-sur-Loire. Enfin en Indre-et-Loire, des distributions de produits locaux ont été organisées en gare de Saint-Pierre-des-Corps de 6h à 8h.