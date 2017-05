Indre-et-Loire : les dégâts des sangliers vont coûter 380.000 euros à la Fédération de Chasse, soit une hausse de 20%

Les 18.000 agriculteurs d'Indre-et-Loire vont devoir mettre la main au porte-monnaie pour payer les dégâts des sangliers, et ce malgré les 7200 animaux abattus en une année. Les dégâts sont estimés à 380.000 euros, soit une hausse de 20%.

Les sangliers ont provoqué d'importants dégâts cette année en Indre-et-Loire. Les chiffres sont confirmés par la Fédération des Chasseurs. Alors que l'exercice 2016/2017, n'est pas terminée, on estime la facture à 380.000 euros, soit une hausse de 20%. Les 18.000 chasseurs d'Indre-et-Loire vont devoir mettre la main au porte-monnaie pour payer les dégâts des sangliers et indemniser les agriculteurs, et ce malgré les 7.200 animaux abattus en une année.

Nous avons l'obligation d'indemnisation, il nous faut trouver les moyens. Avec cette hausse, les chasseurs n'applaudissent pas et c'est plus délicat. Mais tout le monde assumera - Alain Belloy, président de la Fédération des Chasseurs d'Indre-et-Loire

La facture devrait progresser de 20% sur l'exercice juin 2016 / juillet 2017 par rapport à l'année précédente. Du coup, le prix du timbre Grand Gibier va augmenter de 150% et celui du bouton, de 33%. Cette hausse du bouton passe mal chez un certains nombre de chasseurs. Le bouton étant la somme acquittée sur chaque sanglier abattu. Il passe de 30 à 40 euros par animal, soit une hausse de 33%. Du coup, la Fédération redoute des abattages non déclarés et va renforcer les contrôles via l'office national de la faune sauvage.

On va mettre en place un contrôle un peu plus drastique pour que les chasseurs continuent de mettre les bracelets sur les animaux abattus

Le timbre lui, qui donne le droit de chasser le grand gibier comme le sanglier, le chevreuil et le cerf, passe de 10 à 25 euros, soit une augmentation de 150%. Des hausses qui doivent permettent aussi d'envisager l'avenir avec plus de sérénité.

Pratiquement aucune nourriture pour les sangliers

Les dégâts liés aux sangliers progressent fortement en Indre-et-Loire, plus 20%. Les dossiers d'indemnisation sont nombreux, soit un montant qui devrait atteindre fin juillet les 380.000 euros, contre 300.000 euros l'année dernière. Malgré les 7.200 sangliers abattus, soit 600 de plus que l'année précédente (6631 exactement), la population est en progression. Des animaux qui en raison des conditions climatiques défavorables, ne trouvent pas de nourriture (glands notamment) et viennent manger les semis de maïs.