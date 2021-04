Indre-et-Loire : les dispositifs anti-gel sont entrés en action cette nuit pour protéger les vignes

Depuis les gelées particulièrement catastrophiques de 2012 et 2016, chaque nouvel épisode de gel est attendu avec angoisse par les viticulteurs d'Indre-et-Loire. La nuit dernière, des dispositifs anti-gel ont été allumés dans plusieurs vignobles pour empêcher la destruction des bourgeons.

C'est la semaine de tous les dangers pour les viticulteurs d'Indre-et-Loire : comme prévu, les températures sont passées en dessous de zéro la nuit dernière, ce qui fait courir un risque de gel sur les premiers bourgeons de la vigne. France Bleu Touraine a contacté des viticulteurs de différentes appellations, notamment Chinon, Vouvray et Montlouis-sur-Loire et aucun dégât n'a été constaté pour le moment.

Pour protéger les futures récoltes, différents dispositifs de protection ont été utilisés : A Vouvray, Benoit Gautier a par exemple filmé les brasiers allumés aux pieds de ses vignes.

Dans les vignes de l'appellation de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, deux dispositifs sont activés sur 380 des 1.100 hectares de l'appellation : _"_La tour anti-gel permet de ventiler et empêche le givre de se déposer sur la vigne", expliquait lundi sur France Bleu Touraine Patrick Olivier, président du syndicat des vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, et vice-président de la fédération viticole. Des chaudières installées au pied des tours réchauffent l'air ventilé et aident à sécher les feuilles.

Autre système employé sur le vignoble : l'aspersion. "Ça nous permet d'arroser la vigne. Avec les températures négatives, l'eau aspergée va se transformer en glace et le bourgeon va être enfermé dedans", expose le viticulteur. "Par contre, il faut arroser jusqu'au dégel. Avec le soleil, la glace se met à fondre et libère le bourgeon protégé toute la nuit par la glace".

Les viticulteurs d'Indre-et-Loire risquent de ne pas dormir beaucoup non plus les deux nuits prochaines. Les prévisions météo annoncent encore des températures négatives, mercredi matin et sans doute aussi la nuit suivante.