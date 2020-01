Indre-et-Loire : les éleveurs porcins profitent de la hausse mondiale des prix

Les prix du porc ont augmenté de 18,1 % en 2019. La Chine, premier consommateur mondial fait face à une épidémie de peste porcine et augmente ses importations. En Indre-et-Loire, si la hausse profite aux éleveurs, c'est plus compliqué pour les autres métiers de la filière.

Tours, France

Le marché du porc se porte bien pour les éleveurs porcins du département. Le premier consommateur de cochon dans le monde, la Chine, connaît une épidémie de peste porcine. Sa production a donc drastiquement baissé. Pour soutenir la demande, Pékin importe plus de porc, notamment en France. L'Indre-et-Loire est le premier département producteur de la région centre-Val de Loire. Cette situation permet aux éleveurs tourangeaux de sortir la tête de l'eau après des années difficiles. "Depuis deux ans, financièrement, il y a eu beaucoup de difficulté dans la filière porcine", assure Jean-Michel Aumond, le président de l'association Porc de Touraine, le Roi Rose qui rassemble une dizaine de producteurs. Cette hausse des prix permet de rééquilibrer les trésoreries des agriculteurs. L'idéal pour Jean-Michel Aumond, ça reste un prix stable, vers un euro cinquante le kilo.

Une période moins facile pour les artisans

Du côté des artisans qui travaillent ensuite le porc, comme les bouchers ou les charcutiers, la nouvelle est moins réjouissante. Ils ont de toutes façons besoin de matière première. Ils peuvent donc augmenter les prix. "On a fait une répercussion de cinq pour-cent au niveau du porc", raconte Bruno Goulay le président de la Fédération des charcutiers-traiteurs du département. Ce sont environ 50 centimes d'euro en plus au kilo pour le filet mignon. Mais les charcutiers ne peuvent pas entièrement répercuter l'augmentation des prix. Ils risquent de perdre des clients, ce qui mettrait leurs entreprises en danger. D'après les professionnels, les prix devraient se stabiliser autour d'un euro soixante le kilo de porc pendant quelque temps, avant que le cheptel chinois ne se remette des pertes la peste porcine. Le prix devrait ensuite baisser. Selon Jean-Michel Aumond, il n'y a pas à s'inquiéter d'une éventuelle épidémie dans les élevages français. La maladie reste en Asie et dans l'est de l'Europe. Des mesures sont prises pour éviter qu'elle n'arrive en France.