Indre-et-Loire: les fortes pluies perturbent la vidange et la pêche à l'étang du Louroux

Indre-et-Loire, France

La traditionnelle fête de la pêche à l'étang du Louroux débute ce samedi 30 novembre à 8H30. Elle a lieu tous les trois ans dans le cadre de ce site naturel de 56 hectares géré et protégé par le département d'Indre-et-Loire. On y attend 2500 visiteurs. Le temps fort, ce sera la vente directe au public des poissons pris la veille par les pêcheurs mais cette fois-ci, on ne parlera pas de poissons à la tonne mais simplement aux kilos, car les pluies de ces dernières semaines ont fait remonter le niveau de l'étang et il a très difficile aux pêcheurs de "chasser" le poisson.

L'étang du Louroux s'étend sur 56 hectares. C'est l'un des sites majeurs classé Espace Naturel Sensible par le conseil départemental. Il est vidangé tous les trois ans, la dernière fois en novembre 2016. Ses poissons sont alors prélevés pour le rempoissonnement d'autres étangs et pour en vendre une partie lors de la fête de la pêche.

Le fait de vider tous les trois ans permet de minéraliser les vases c'est-à-dire de les tasser pour éviter d'avoir de trop grande quantités. Dans l'ordre, on vide, on cure et on remet en eau, tout cela en l'espace de trois mois environ. Vider tous les trois ans, cela permet aussi de gérer la quantité et la qualité des poissons. On élimine les espèces invasives et on remet des poissons comme les brochets, les sandres, les carpes et les gardons -Lény Boulay, responsable du pôle espaces naturels et biodiversité au conseil départemental

Jean Mouchard est l'un des deux pisciculteurs à qui est confié le prélèvement des poissons. Il n'a jamais vu l'étang du Louroux avec autant d'eau après la vidange et cela pose problème.

On travaille avec des grands filets de 250 m déposés par un bateau, il y a 30 bénévoles qui tirent pour essayer de retirer le maximum de poissons en attendant que l'eau baisse un peu plus -Jean Mouchard, pisciculteur

Trop d'eau veut dire moins de poissons. Après 3H00 de pêche hier, 150 kilos seulement avait été prélevés, très loin des 6 tonnes de l'an dernier. A cela il faut ajouter les dégâts commis par les oiseaux.

Les oiseaux piscivores ont dû faire de gros dégâts pendant la période hivernale. Les cormorans par exemple posent de gros problèmes à la pisciculture en général

Moins de poissons qu'il y a trois ans dans les filets - Christophe Raimbault, CD 37

Fabrice Boigard, vice-président du département chargé de l'environnement, confirme les difficultés du jour.

L'étang du Louroux est millénaire et il en a vu d'autres mais pour que la fête de la pêche soit complète ce samedi il nous faudrait beaucoup plus de poissons. Cet étang est un site naturel protégé important pour le département, on y trouve un observatoire ornithologique, et des classes viennent régulièrement participer à des animations sur la biodiversité -Fabrice Boigard

Le Louroux c'est en moyenne 5 tonnes et demi de poissons pêchés lors des opérations de vidange comme celle-ci. La 7ème fête de la pêche commence à 8H30 et finit à 17H00. Les poissons qui seront vendus sont divers: brochets, carpes, sandres, et gardons. A titre indicatif, la carpe sera à 3,50 euros le kilo et le sandre à 22 euros.