Indre-et-Loire : les moissons vont enfin pouvoir débuter avec 15 jours de retard

Les moissons pour le blé devraient commencer d'ici la fin de semaine en Touraine si le soleil annoncé est au rendez-vous. Des moissons avec 15 jours de retard par rapport à l'an passé. Si les rendements devraient être là, en revanche la qualité sera moindre.

A Beaumont-Louestault dans le nord de l'Indre-et-Loire, des trouées apparaissent dans les parcelles de blé de Xavier Arrault, la faute aux pluies et aux vents de ces derniers jours qui ont couché des pans entiers de cultures. C'est la première fois depuis longtemps que ce céréalier ose s'aventurer dans ses champs de céréales, de peur, peut être, de voir leur état : "Il y a des épis qui n'arrivent pas à sécher, les grains restent humides et ils germent à nouveau. Ces grains là n'ont aucune valeur, ils seront mélangés avec le reste, on ne perd pas le blé en lui-même mais on perd en qualité et en prix de vente". Des pertes qui peuvent aller jusque 30 euros à l'hectare, ce qui ferait pour un céréalier d'Indre-et-Loire, en moyenne 2 500 euros de revenus en moins.

On se croirait en Asie

Rien ne les aura épargnés...Après le Brexit, la taxe Trump, le gel et depuis plus d'un mois le mildiou, ce champignon qui attaque les feuilles et les bois des vignes, les vignerons tourangeaux sont au bout du rouleau comme Xavier Frissant à Mosnes sur l'appellation Amboise : "Chaleur, humidité, on se croirait un peu en Asie, c'est un temps magnifique pour les maladies cryptogamiques dont le Mildiou. On court après, on traite, il tombe de l'eau on traite à nouveau etc...cela pose un problème important car lorsque l'on est en bio nous avons le droit à 4 kg de cuivre par an donc il faut gérer. En plus on traite sur des vignes où il y a peu de raisins car le gel est passé par là. Des années comme celle-là je n'en ai jamais vu depuis une quarantaine d'années que je suis en Touraine. Cette année, il ne faudra pas s'attendre à des rendements, celui qui fera une demi-récolte, je pense qu'il sera déjà très content".