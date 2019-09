Indre-et-Loire : les réactions des agriculteurs tourangeaux suite à la sortie du film "Au nom de la terre"

Après la sortie du film "Au nom de la terre" qui alerte sur les souffrances des agriculteurs, ceux qui vivent en Touraine réagissent à l'exposition de leurs problèmes via une fiction. Pour ces agriculteurs, il est toujours d'exposer au plus grand nombre leur mal-être quotidien.

Et si un film pouvait mieux raconter la souffrance des agriculteurs qu'eux-mêmes ? Ce n'est pas ce que prétend "Au nom de la terre", pourtant il tente bien, à sa manière, de la mettre en scène. Le film est sorti ce mercredi en salles, avec Guillaume Canet dans le rôle principal. Il incarne un jeune agriculteur qui reprend l'exploitation familiale. Sauf que 20 ans plus tard, il se retrouve endetté de toutes parts. Un film tiré d'une histoire réelle : celle du réalisateur, Edouard Bergeon, qui raconte ici le parcours de son père.

Une histoire réelle qui colle encore à l'actualité chez les agriculteurs. Depuis 2014, sur les trois départements Berry-Touraine (Indre, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher), 151 situations ont été signalées et 35 pour la seule année 2018. Julien Raffeau est éleveur à Orbigny, près de Montrésor. Pour lui, le film a son importance dans le débat car il permet d'ouvrir ces questions à un auditoire plus large, à savoir celui des plus jeunes.

Pour Maxime Billet, le président du syndicat des Jeunes agriculteurs en Touraine, la société doit arrêter avec la culpabilisation envers les agriculteurs.

