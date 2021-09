Indre-et-Loire : les vendanges ont commencé pour une poignée de vignerons

Les vendanges ont commencé ce jeudi 16 septembre pour quelques vignerons en Touraine. Elles devraient réellement débuter en milieu de semaine prochaine et vers le 27 septembre pour d'autres et cela en fonction des appellations. L'un des tout premiers à avoir sorti la machine à vendanger est Didier Avenet sur l'appellation Montlouis-sur-Loire. Entre ce jeudi matin et la matinée de samedi il va vendanger 1,5 hectares sur les 10 que compte son exploitation située à Saint-Martin-le-Beau.

Des parcelles qui menaçaient d'être perdues en raison de la pourriture

Compte tenu des pertes de récoltes annoncées cette année en raison des conditions météo particulièrement catastrophiques cette année (gel, mildiou) et du manque d'ensoleillement, les vignerons vont tout faire pour ne pas perdre le moindre raisin explique Didier Avenet. "L'élément déclencheur de ces toutes premières vendanges a été l'état sanitaire. Nous sommes sur 1,5 hectares de parcelles où la pourriture commence à se développer, ce n'est pas très inquiétant mais nous ne voulons prendre aucun risque car cette année nous ne pouvons nous permettre d'avoir la moindre perte de récolte. Chaque grain de raisin va compter et pour faire des bulles, il faut des raisins le plus intact possible".

Alors Didier Avenet scrute à la loupe l'état de ses parcelles quitte à passer, s'arrêter et revenir un peu plus tard tant il y a des écarts entre les rangs de vignes qui ont gelé, ceux qui sont touchés par le mildiou. Ce vigneron estime le niveau des pertes à 30%, ce sera entre 60 et 70 % pour les 14 vignerons de l'appellation Montlouis qui travaillent avec la cave des producteurs.