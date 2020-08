Les vignobles français présentent une avance remarquable par rapport à l'an dernier. Cette précocité est due à un printemps particulièrement chaud, selon le ministère de l'Agriculture. En Touraine, les vendanges seront donc précoces notamment à Vouvray et à Chinon.

Indre-et-Loire : les vendanges seront précoces pour les bulles de Vouvray et pour les vins de Chinon

Avec le temps sec et la chaleur qui règne cet été, les vendanges s'annoncent précoces en Touraine. Précoces, cela veut-dire que les premiers raisins, ceux qui sont destinés aux vins pétillants comme Vouvray, seront récoltés probablement aux alentours du 10 septembre. Pour les vins rouge comme ceux de l'AOC Chinon, les vendanges débuteront une petite semaine plus tard aux alentours du 15 septembre. Tout cela sous réserve que les pluies ne viennent pas perturber le calendrier. En cas de forte pluviométrie, il faudra vendanger plus tôt encore.

Alain Le Capitaine, le président de l'AOP Vouvray, confirme cette date des vendanges pour les bulles, c'est-à-dire les vins effervescents de Vouvray même s'il émet des réserves sur cette précocité annoncée.

Vincent Couly, du Domaine Pierre et Bertrand Couly, estime que les vendanges pour les AOC Chinon ne seront pas aussi précoces que çà. Car l'absence de pluie freine l'évolution du raisin qui est en pleine véraison.