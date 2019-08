Indre-et-Loire : Lettre ouverte de la Confédération paysanne aux députés qui ont voté pour le CETA

Indre-et-Loire, France

Certains agriculteurs ont fait déguster leurs produits vendredi 2 août aux tourangeaux Place Jean Jaurès à Tours, la Confédération paysanne, elle, a adressé une lettre ouverte aux députés tourangeaux.

La confédération les interpelle sur leur vote ou leur abstention lors de la ratification de l'accord économique et commercial global entre l'Union Européenne, ses Etats-membres et le Canada : le fameux CETA.

Un vote que le syndicat agricole juge "dramatique et irresponsable, car il va à l'encontre de l'intérêt général et du climat"

Pour mémoire 3 députés LREM Philippe Chalumeau, Daniel Labaronne et Sabine Thillaye ont voté pour le CETA Fabienne Colboc s'est abstenue et la centriste Sophie Auconie a voté contre.

Pour le porte-parole de la confédération paysanne en Indre-et-Loire, Frédéric Gervais, ce vote est d'autant plus incompréhensible que ces mêmes députés s'étaient mobilisés pour défendre la profession lors de la crise agricole en 2017 : "Ils ont œuvré avec nous, il y a un an et demi, quand on a manifesté contre la disparition des indemnités compensatoires pour les handicaps naturels qui concernaient des zones du département où avaient lieu de l'élevage allaitant et de l'élevage laitier. Ils se sont battus avec nous, ils ont fait des pétitions, ils étaient sur les barrages des manifestations avec nous ! et un an et demi après, ils font l'inverse : ils ont soutenu l'élevage et maintenant il le sabre !"

La Confédération paysanne espère que le Sénat s'opposera à la rentrée à la ratification de cet accord et le syndicat agricole annonce de nouvelles manifestations contre le CETA à la rentrée de septembre.