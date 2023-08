Indre-et-Loire : Marie a pris des vacances d'été "comme les autres" grâce au service de remplacement agricole

Marie Lequippe est agricultrice à Couesmes, près de Château-la-Vallière. Elle élève, avec son mari 90 vaches laitières. Ils rentrent d'une semaine de vacances en Bretagne, en famille. Une pause estivale rendue possible grâce au service de remplacement de la Maison des agriculteurs , un service qui fonctionne toute l'année, pour compenser des arrêts maladie, des congés ou encore des vacances.

Comme Marie et son mari, 30 agriculteurs en Indre-et-Loire ont pu prendre quelques jours de vacances cet été pour souffler grâce au service de remplacement. Ils ont été remplacés par des ouvriers agricoles. Dans le cas de Marie, elle est restée en contact avec sa salariée et la remplaçante. Pas le choix d'ailleurs. Il faut dire qu'entre les alarmes de ses machines à traire, connectées à son téléphone portable, qui ont sonné plus que d'ordinaire, ainsi que 10 vêlages, elle n'a pas pu faire autremement. "C'est une déconnexion partielle. On sait que quand on part, on va recevoir des appels, mais on est prêt à ça."

"Prendre des vacances me reconnecte à la société"

Peu importe cette charge mentale pour Marie. "Prendre des vacances me reconnecte à la société, explique-t-elle, parce que je me sens un peu comme tout le monde. C'est essayer de se ressourcer, de se retrouver, de remettre les choses au bon endroit, de ne pas se faire envahir par le travail". Ces trois dernières années, elle a fait appel à un remplaçant deux semaines par an. Des vacances, mais pas très loin. "Mon rêve c'est d'aller en Irlande". Une destination un peu trop lointaine encore par peur, sans doute, de ne pas pouvoir revenir en cas de soucis.

Elle bénéficie comme tous les autres d'un financement intéressant grâce à un crédit d'impôt simplifié géré par le service de remplacement, l'employeur des ouvriers.

200 agriculteurs d'Indre-et-Loire utilisent ce service chaque année grâce à 250 remplaçants embauchés en CDD mais la main d'œuvre commence a manquer. "On se retrouve confronté, comme d'autres secteurs d'activité, à des difficultés de recrutement sur certains postes, sur des missions très courtes suite à des maladies ou des accidents", assure Julien Primault, le coordinateur du service en Touraine.

Bientôt un CDI à temps partagé pour les remplaçants ?

"Jusqu'à présent, on arrive à pourvoir les remplacements", poursuit Julien Primault, même s'il assure que le service peine de plus en plus à trouver des remplacants, notamment pour les missions de dernière minute. "Nous sommes en train de travailler à la création d'un CDI, à temps partagé. Un salarié pourrait aller sur plusieurs exploitations, sur des motifs prévisibles comme les congés".

Si vous souhaitez postuler, une adresse : indre-et-loire@servicederemplacement.fr