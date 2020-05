Indre-et-Loire : modification des dates d'ouverture de la chasse

Pour cause d'épidémie de coronavirus, la préparation de la saison de la chasse est perturbée en Indre-et-Loire, notamment concernant les dates des ouvertures. L'assemblée générale des chasseurs n'a pu se tenir et les arrêtés d'ouvertures et de fermetures n'ont pas pu être publiés. L'ouverture générale est prévue le 20 septembre. La Chasse au chevreuil est maintenue à partir du 2 juin. En revanche, la chasse au sanglier est repoussée à la fin du mois de juin (alors qu’elle est ouverte habituellement le 1er juin sur autorisation).