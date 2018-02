Les agriculteurs manifestent de nouveau ce lundi sur l'A10 entre le péage de Sainte Maure-de-Touraine et le péage de Sorigny à l'appel de l'UDSEA, des Jeunes Agriculteurs 37 et aussi de la Confédération Paysanne qui a rejoint le mouvement. Une manifestation avait déjà eu lieu vendredi au péage de Monnaie, et d'autres actions sont en cours, toujours sur l'A10 au niveau d'Orléans. Ils entendent faire pression sur le gouvernement pour revoir la carte des zones défavorisées. Le cortège d'agriculteurs composé d'une vingtaine d'agriculteurs circule actuellement (17h) vers le péage de Sorigny.

Ralentissements sur l'A10 entre Ste Maure et Sorigny © Radio France - Annabelle Wanecque

On a rien à perdre - Un éleveur

#Touchepasamazonedef

Action en cours au péage de Sorigny sur l'A10.

Nous résisterons. https://t.co/xjOHsHBPy5 — JA Indre et Loire (@JAIndreetLoire) February 12, 2018

Une fois arrivés au péage de Sorigny, on ne sait pas encore si les agriculteurs comptent bloquer totalement la barrière de péage ou mettre en place un barrage filtrant. Les agriculteurs se disent très remontés. Ils doivent rencontrer sur place la préfète, Corine Orzechowski. Deux parlementaires tourangeaux auraient aussi prévus de se rendre sur place pour dialoguer avec les éleveurs. Il s'agit de Philippe Chalumeau et Daniel Labaronne, députés LREM. Cette nouvelle action vise à dénoncer la nouvelle carte des zones défavorisées voulue par Bruxelles.

Dans ces zones, les agriculteurs bénéficient d'une aide spécifique : l'ICHN, l'indemnité compensatoire des handicaps naturels, soit en moyenne 7.000 à 8000 euros par an. La réforme prévoit de modifier la carte du zonage, pour privilégier l'agriculture de montagne. La présentation de la carte définitive serait programmée pour jeudi.