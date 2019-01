Indre-et-Loire : action de plusieurs agriculteurs dans le cadre des élections à la chambre

Indre-et-Loire, France

A l'appel de deux syndicats agricoles, les Jeunes Agriculteurs et l'UDSEA, des agriculteurs ont mené une opération coup de poing cette nuit en Indre-et-Loire. Ils ont donc mené une campagne d'affichage pour disent-ils "montrer le vrai visage des députés". Sur ces affiches, on aperçoit donc les visages 4 députés LREM d'Indre-et-Loire sur des corps de moutons. Le berger étant Emmanuel Macron.

Les affiches des JA et UDSEA déployées cette nuit en Indre-et-Loire - Jeunes Agriculteurs

Les syndicats dénoncent des normes environnementales qui s’empilent et qui tuent leur métier. Ils constatent aussi une hausse des charges incessantes et une baisse des soutiens, des produits importés qui ne respectent pas nos cahiers des charges…

L'UDSEA et le JA estiment qu'ils ne sont pas entendus par les députés LREM qui n’ont qu'un seul objectif, obéir au chef !

Cette action s'inscrit aussi dans le cadre de la campagne pour les élections professionnelles à la chambre d'agriculture. Le vote se déroule jusqu'au 31 janvier. On compte plus de 21.000 votants et 3 listes en présence : la Coordination Rurale, l'UDSEA37 et la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne qui organisait aussi une conférence de presse vendredi matin à Avoine pour sensibiliser sur le rôle de la Safer (société d'aménagement foncier d'établissement rural). Elle doit rester selon le syndicat une instance chargée de conserver les terres à vendre, en terres agricoles; et à des prix accessibles aux jeunes exploitants.