PHOTOS - Indre-et-Loire : le chien Osaka participe au concours du Salon de l'Agriculture

Le Salon International de l'Agriculture a ouvert ses portes pour l'édition 2023. Plus de 4 000 animaux de France et du monde entier seront présents et défileront pour les concours. Parmi eux, un Tourangeau. Osaka un chien de la race japonaise Akita Inu.

Osaka, chien Akita Inu défilera jeudi au Salon de l'Agriculture © Radio France - Laurette Puaud Élevé en Touraine, à Champigny-sur-Veude au sud-est du département, Osaka, chien de quatre ans, se prépare à défiler au Salon de l'agriculture. ⓘ Publicité Osaka est un Akita Inu. Poil soyeux, tout blanc, il est prêt pour défiler ce jeudi. Sa maîtresse, Sonia, l'a préparé et chouchouté pour qu'il soit parfait. Osaka est déjà champion de France, c'est ce qui lui a permis de participer au Salon International de l'agriculture. Pour remporter le concours, la boule de poil doit répondre à des critères bien précis, explique Sonia, "ils vont regarder les yeux, les petits yeux en amande, les oreilles, l'aplomb des oreilles. Si c'est bien en avant, bien stabilisé sur la tête, quoi. Et après, il y regarde beaucoup les allures." Osaka, champion de France, doit tenir la position pour impressionner les juges © Radio France - Laurette Puaud Un champion tourangeau Blanc comme neige, il ressemble à un renard croisé à un loup, et est très attendrissant. Il n'a presque aucun défaut. "Osaka a tout de suite été à l'aise. Tout petit, il aimait déjà bien se présenter. On voyait qu'il jouait le jeu. C'est plaisant pour moi et pour le chien." Sonia explique que chaque chien à son caractère, Osaka est lui très gentil, "en fait, c'est un chien patachon quoi. C'est un défaut sur les rings, ça lui joue des tours parce que, sur les allures, c'est un peu son seul défaut. Il est un peu trop nonchalant." Déjà champion de France, Osaka a ses chances. Eléonor, la fille de Sonia, y croit dur comme fer, "oui, parce qu'il est beau. Il présente bien et il a réussi à être champion. Du coup, il peut réussir à être premier. Enfin, peut-être pas premier, mais deuxième ou troisième." Si Osaka est blanc, l'élevage de Sonia a aussi des Akita Inu roux et bringé © Radio France - Laurette Puaud Gagner le concours du Salon de l'agriculture ajouterait du prestige à Osaka, à sa race, mais aussi au petit élevage de Sonia. Osaka est l'heureux papa de petits chiots, au moins aussi beaux que lui. Dans le petit élevage de Sonia, il y a tois chiots Akita Inu de couleur bringé, descendant d'Osaka © Radio France - Laurette Puaud