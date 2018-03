Indre-et-Loire, France

C'est le cas de Véronique Léger, meunière à Saint Epain, elle a mis dans sa valise quelques échantillons de sa production de farines Chant de Blé et va tenter de trouver des débouchés un peu plus larges que ceux qu'elle a déjà.

Elle a eu envie en 2010 de travailler sur l'exploitation céréalière de 108 hectares de son mari, elle a donc acheté une meule et a fait des farines avec leur propre production : au départ, il s'agissait d'une activité d'appoint pour cette femme d'agriculteur, qui travaillait dans l'administration départementale, mais elle avait envie d'un vrai retour à la ferme et le pari aujourd'hui est réussi : non seulement, elle produit des farines semi-complètes et complètes, mais elle a également repris les recettes de sa mère et de sa belle-mère pour faire des préparations sucrées ou salées prêtes à cuisiner : elle propose ainsi le cake de Belle-Maman ou encore le gâteau aux pommes de sa Mère. Elle tenait surtout à valoriser les autres productions de la ferme comme le safran et la truffe et elle a proposé sa première recette prête à cuisiner : la madeleine au safran

L'activité d'appoint est devenue vitale financièrement pour la ferme

Mais cette activité est devenue aujourd'hui essentielle pour l'équilibre financier de l'exploitation. Véronique Léger va donc au Salon de l'Agriculture pour trouver de nouveaux débouchés à ces produits, elle va aussi chercher des idées auprès des autres agriculteurs présents. Aujourd'hui la meunerie créée par Véronique est passée d'une activité d'appoint pour cette femme de céréalier, à une activité qui sauve financièrement depuis quelques années cette ferme de 108 hectares.

Aujourd'hui, Véronique Léger va développer de nouvelles activités comme l'accueil de groupes, de scolaires, de touristes, toujours avec l'ambition de valoriser les produits de la ferme : le blé, le safran et la truffe.

Enfin le dernier projet en date : c'est l'achat d'un four à fouée de Chant de blé pour valoriser la gastronomie traditionnelle et locale. Si vous voulez participer à ce projet