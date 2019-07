Indre-et-Loire : suite à la canicule, les arboriculteurs prévoient une baisse des rendements

Indre-et-Loire - France

C'est l'une des conséquences de la canicule : les fruits ont perdu en taille. Une perte d'environs deux calibres par rapport à la normale. Sur les 1 200 tonnes de pommes et poires attendues habituellement pour septembre, Pascal Tessier, arboriculteur en Indre-et-Loire, évalue une perte de 10 à 15% des rendements.

En sillonnant ses 26 hectares d'arbres fruitiers, le producteur constate que des feuilles ont noirci au soleil. Par conséquence, elles n'ont pas rempli leur rôle de photosynthèse. "Le fruit n'est plus alimenté correctement, donc le grossissement derrière il est nul", explique Pascal Tessier dans les allées de ses parcelles.

Feuilles de plants de poire noircies par la canicule © Radio France - Julien Penot

Des fruits plus petits, donc moins qualitatifs à la revente. "Une pomme en Rubinette devrait faire entre 60 et 65 millimètres, et aujourd'hui elle ne fait que 40, 45... Plus le fruit est petit, moins c'est vendable", déclare Pascal Tessier, pommes dans les mains. Même si la canicule est terminée, "il est difficile de rattraper ce retard", précise l'arboriculteur.