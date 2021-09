Indre-et-Loire : un label pour proposer de la viande bovine locale et de qualité dans les collèges

À l'occasion de la rentrée, le conseil départemental d'Indre-et-Loire et la chambre d'agriculture locale lancent le label rouge grand bœuf. Il y a trois objectifs affichés avec ce label : mieux rémunéré les éleveurs, encourager la production locale de viande dans le respect de l'environnement et du bien-être animal et offrir une alimentation de qualité dans différents lieux de restauration scolaires et EHPAD.

Entre 20 et 25 éleveurs bovins se sont déjà engagés. Même si le label leur demandera davantage de planification, ils seront mieux rémunérés explique Richard Courtigné, éleveur à Brèches et élu à la chambre d'agriculture : "Le préalable c'était de dire nous on veut tant, le prix de marché des vaches est à 4 € donc les vaches labels partiront à 4,60 €." Richard Courtigné a d'ailleurs participé à la création du label. Il pense que, rapidement, "il y aura 10 % des vaches du département destinées à la production de vache qui passeront dans cette filière".

Mieux vivre, c'est certain, vivre correctement, c'est autre chose", Richard Courtigné, éleveur bovin

Dès cette année, 37 des 54 collèges d'Indre-et-Loire, 3 EHPAD et 4 mairies se sont déjà engagés auprès du label. "Humainement, c'est très important, c'est plus valorisant de produire de la viande qui va être consommée par les jeunes dans les établissements scolaires, par les anciens en EHPAD et par les actifs qui vont en restauration rapide à la pause du midi", estime l'éleveur élu à la chambre d'agriculture.

Du côté du département, l'objectif est de proposer de la viande de qualité et locale dans les assiettes des collégiens. Pour cela, "il faut réunir toutes les personnes qui tournent autour de cette viande, les producteurs, la chambre d'agriculture, mais aussi les cuisiniers qui vont mettre en œuvre la viande donc le département est mobilisé à 100 %", explique Alain Anceau, vice-président du conseil départemental en charge, notamment, du plan alimentaire.

Ce label rouge grand bœuf n'est qu'une partie "d'un grand plan de remise en place de l'élevage tourangeau", détaille Richard Courtigné, avant d'ajouter : "Ça serait trop facile s'il suffisait juste de vendre les animaux un petit peu plus cher pour sortir du marasme." Une journée d'inauguration aura lieu mercredi à Villiers-au-Bouin avec l'objectif de convaincre davantage d'élus des collectivités territoriales.