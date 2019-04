Indre-et-Loire : un week-end pour découvrir la vie à la ferme

Indre-et-Loire, France

Faire découvrir l'agriculture durable aux citadins, c'est l'objectif de Damien Pariset. Le jeune homme est maraîcher dans une ferme à La-Croix-en-Touraine. Pour lui, le premier objectif est de sensibiliser le grand public sur son métier, et sur la difficulté de le concilier avec l'écologie : "Si on a beaucoup de surface, on ne s'en sort plus. Avec les changements de température, si on n'utilise pas de pesticides, on est tributaires du temps. On ne peut jamais prévoir à l'avance si ce sera une bonne année ou pas. _Ce qu'on veut dire aux gens, c'est de soutenir les petits producteurs pour le bien de la planète_, des humains et de l'environnement."

Pour autant, le jeune maraîcher est plein d'espoir : "De plus en plus de techniciens se tournent vers des méthodes qui sont respectueuses de la nature, mais qui permettent tout de même de produire."

C'est pour cela qu'il participe à cette opération : "Il faut aller à la rencontre des citadins, vers les gens qui ne voient pas les producteurs, pour qu'ils voient comment se produit ce qui finit dans leurs assiettes."

Ce week-end, il propose à ses visiteurs une visite de la ferme, une dégustation et une vente de produits locaux ainsi que des animations pour les enfants.

Toutes les fermes participantes en Indre-et-Loire

Betz-le-Château : Earl Joubert

Betz-le-Château : L'Aubier

Bournan : Gaec Les biquettes des Bruyères

Buxeuil : Microferme des Châtaigniers

Charnizay : La Vrilletière

Chançay : Ferme de Vaumaurin

Dolus-le-Sec : Coopérative paysanne de Belêtre

La Celle-Guénand : La ferme du chêne rouge

La-Croix-en-Touraine : La Bourrellerie

Limeray : Domaine Mesliand

Limeray : Le potager de la vieille poste

Loché-sur-Indrois : Les écuries Labkani

Luzillé : Chez Pao

Mettray : La ferme de la paternelle

Reugny : La Rurie

Saint-Jean : Le Grain libre

Sepmes : Ferme du cabri au lait

Truyes : L'Herbe tendre

