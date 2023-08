Indre : l'agriculture bio à la peine, une enveloppe pour les producteurs débloquée

Le bio n'a pas la forme en ce moment. La consommation de produits issus de l'agriculture biologique chute en France : la part de ces produits dans nos paniers de course est revenue à 6% en 2002, contre 6,4% l'année d'avant, selon une étude de l'Agence bio révélée début juin. Conséquences de ce recul pour certains producteurs berrichons : des pertes financières, parfois importantes, mais aussi des difficultés à écouler certains produits. Pour soutenir les agriculteurs bio, le gouvernement vient d'ouvrir la phase de demande du deuxième volet du fond d'urgence. Parmi les plus de 250 producteurs potentiellement concernés dans l'Indre, 17 dossiers avaient déjà été déposés lors du premier volet. Il devait encore y en avoir d'autre pour cette seconde enveloppe de 60 millions d'euros au global.

ⓘ Publicité

Un secteur en difficulté

"On rencontre plusieurs difficultés. D'une part, il y a une baisse très importante de la consommation de produits bio depuis plus d'un an maintenant. Il y a l'inflation, la crise en Ukraine [qui a engendré entre autres une crise de l'énergie], donc les Français ont fait le choix de diminuer leurs dépenses d'alimentation" analyse Emmanuel Bourgy, co-président du Groupe de développement de l'agriculture biologique (GDAB) dans l'Indre, et co-président de Bio Centre. Selon ce représentant du secteur, les ventes ont d'abord diminué chez les maraîchers, mais aujourd'hui les autres filières - élevage ou grandes cultures - sont également concernées.

À Levroux, Neil Chatelain s'est installé il y a quelques années en tant que maraîcher bio. Ce membre de la Confédération paysanne a en effet bien observé un changement de comportement après les années covid qui furent pour le bio des beaux jours : "Je vois ce que j'appelle 'une contraction du porte-monnaie'. Chez ma clientèle, pour en discuter souvent, il y a une espèce d'angoisse. Alors l'inflation y contribue peut-être mais aussi les conflits proches de chez nous, la politique nationale... On a l'impression qu'on est en climat de tension permanente". Résultat : ses clients dépensent moins, et font plus attention qu'avant, selon le maraîcher. On ne peut pas parler de perte de chiffre d'affaire pour Neil Chatelain, car il continue de développer son activité, mais plutôt d'un ralentissement. Pour d'autres agriculteurs en bio dans l'Indre en revanche, il y a clairement un recul.

Quelques producteurs qui hésitent à repasser en conventionnel

Face à ces difficultés, certains agriculteurs bio hésitent à délaisser le label, pour faire de l'agriculture dite "conventionnelle". "Malheureusement aujourd'hui oui on a les premières dé-conversions qui s'annoncent. Ce qui pour nous est dramatique parce que c'est vrai qu'on est dans une période de crise, certains font le choix de la bio pour retourner dans le conventionnel, ce qui veut dire que le jour où ca ira bien, on risque peut-être à l'inverse d'avoir des pénuries" regrette Emmanuel Bourgy. Le co-président du GDAB dans l'Indre évoque quelques exploitations qui hésiteraient à jeter l'éponge dans le département, et espère que le phénomène sera limité. Pour cela, il souligne l'importance du fond d'urgence dont le deuxième volet vient de s'ouvrir, même s'il estime que les modalités d'attribution ne sont pas satisfaisantes, et que le montant est insuffisant. Le gouvernement a développé une enveloppe de 60 millions d'euros, quand la Fédération nationale de l'agriculture bio estime qu'il en faudrait plus de 300 millions.

Emmanuel Bourgy appelle tous les agriculteurs à déposer un dossier pour le fond d'urgence, "même s'ils ne seront peut-être pas éligibles, c'est une manière de faire connaître leur situation, et ce sera aussi une manière de faire un peu l'inventaire de la situation de manière très factuelle, pour retourner voir les pouvoirs publics, et leur demander d'abonder de manière plus significative ce fond" explique le co-président du GDAB dans l'Indre.

Les magasins bio eux aussi parfois à la peine

Les magasins spécialisés dans les produits bio en France sont eux aussi touchés par ce recul de la consommation; 200 enseignes ont d'ailleurs fermé en 2022 . L'Indre n'est pas épargnée, même si la mesure n'est pas la même. À Châteauroux, Gaëtan Favard, gérant du magasin Espace bio, s'en sort d'ailleurs plutôt bien, mais il faut dire que c'est un cas particulier : "c'est effectivement à mettre en parallèle du fait qu'il y a très très peu de concurrence sur la place. On est deux magasins à peu près de cette taille sur le bassin" analyse le gérant. Pour autant, globalement "ca se complique quand même un petit peu, le marché se contracte" complète Gaëtan Favard.

Il n'y a pas de dégringolade des ventes dans cette enseigne, pour autant le gérant reste attentif à la situation, notamment aux prix des produits bio qui, dans l'esprit de nombreux consommateurs, restent encore trop élevés. "L'argent reste le nerf de la guerre. Le combat sera gagné si on arrive à avoir des produits issus de l'agriculture biologique à un prix accessible, et très sincèrement c'est souvent le cas, mais les gens ne le savent pas" estime Gaëtan Favard. Justement, sur cette question des prix, le GDAB de l'Indre prévoit une action de sensibilisation des consommateurs autour du lait, lors de la foire bio de Neuvy-Saint-Sépulchre prévue lors du dernier week-end du mois d'août. Une action qui associera les laiteries de Varennes et et de Verneuil.

À écouter Les parents réclament plus de bio dans les cantines

Le gérant de magasin bio, Gaëtan Favard, reste optimiste quand à l'avenir de la filière. C'est le cas d'ailleurs également de Neil Chatelain, maraîcher à Levroux. Avec Emmanuel Bourgy, co-président du GDAB dans l'Indre, ils restent convaincus de la nécessité de se tourner vers ce type d'agriculture, et imaginent un rebond après la passe difficile traversée en ce moment par la filière.